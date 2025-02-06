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Sivasspor Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, 8 Şubat'ta Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:14
Sivasspor Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına hızla ilerliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanın başlangıcı, futbolcuların ısınma hareketleriyle oldu.

Daha sonra oyuncular, taktik çalışmalar ve çift kale maçla antrenman programını sürdürdü. Bu yoğun hazırlık süreci, Sivasspor'un Beşiktaş karşısında güçlü bir performans sergileme hedefinin bir parçası.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği idmanla maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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