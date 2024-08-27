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Sivasspor Beşiktaş Maçına Hazır

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş maçı öncesi hedeflerini ve kadro durumunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 19:55
Sivasspor Beşiktaş Maçına Hazır

Sivasspor, Beşiktaş Maçına Odaklandı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşılaşma hazırlıkları yapıyor. Teknik direktör Bülent Uygun, futbolun güzelliklerini sahaya yansıtmaya odaklandıklarını belirtti.

Maç Öncesi Hedefler

Uygun, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Evimizde Eyüpspor'a mağlup olmamız bizi üzüyor. Kadroda yaşanan eksikliklerle mücadele ediyoruz. Yeni gelen oyuncuların antrenmansız kalması zorluyor. Fakat milli maç arası, eksiklerimizi gidermek için bir fırsat olacak."

Beşiktaş Maçının Zorluğu

Uygun, Beşiktaş maçı ile ilgili olarak, "Zor bir maça çıkacağız. Beşiktaş, kaliteli oyuncuları ve yüksek form grafiği ile temsil ediyor. Onlarla futbol oynamaya ve pozitif bir oyun sergilemeye gidiyoruz." dedi.

Transfer Çalışmaları

Bir basın mensubu, transfer çalışmaları hakkında Uygun'a bir soru yöneltti. Uygun, "Koita geri döndü. Geri kalan 15 günlük süreçte 2 kanat oyuncusu ve genç Türk futbolcular almak istiyoruz. Kadromuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, dayanıklılık çalışmaları yaptı ve yarı sahada maçla günü sonlandırdı. Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Beşiktaş ile Net Global Sivasspor, 1 Eylül Pazar günü saat 21:45'te Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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