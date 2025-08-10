Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Sivasspor, Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamalara göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ilerleyen bölümünde top kontrol çalışmaları gerçekleştirdi ve dar alan oyunuyla idmanı tamamladı. Erzurumspor FK maçında görev alan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın izin yapacak ve 12 Ağustos Salı günü basına ve taraftara açık bir antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Mücadele Tarihi ve Saati

Sivasspor, Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu önemli maç, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

