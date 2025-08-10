DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.806.420,78 -1,27%

Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Sivasspor, Bodrum FK ile oynayacağı maça odaklanarak hazırlıklara başladı. İdman programı ve maç detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 12:57
Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Sivasspor, Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamalara göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ilerleyen bölümünde top kontrol çalışmaları gerçekleştirdi ve dar alan oyunuyla idmanı tamamladı. Erzurumspor FK maçında görev alan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın izin yapacak ve 12 Ağustos Salı günü basına ve taraftara açık bir antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Mücadele Tarihi ve Saati

Sivasspor, Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu önemli maç, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın...

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın...

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İLGİLİ HABERLER

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklara Başladı
2
Başakşehir, Avrupa Kupalarında 52. Maçına Çıkıyor
3
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 2025 Olimpiyatları İçin Hazırlanıyor
4
Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de Devam Ediyor
5
Zeynep Nur Pehlivan, Halterde Türkiye Rekoru Kırdı ve Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor
6
Gaziantep Basketbol'da Hedef: Süper Lig
7
Çağdaş Çavuş: 'Galibiyetle başladığımız için mutluyuz'

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı