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Sivasspor Bodrum FK'ye Konuk Oluyor: Süper Lig Heyecanı Başlıyor

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK ile karşılaşacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:15
Sivasspor Bodrum FK'ye Konuk Oluyor: Süper Lig Heyecanı Başlıyor

Sivasspor Bodrum FK'ye Konuk Oluyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Bodrum FK ile karşılaşacak. Maç, Grey Beton Bodrum Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kırmızı-Beyazlıların Hazırlıkları Tamamlandı

Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını başarıyla tamamlayarak Bodrum'a hareket etti. Maç öncesinde konaklayacağı otelde kampa girecek olan kırmızı-beyazlı ekip, bu mücadeleye odaklanmış durumda.

Ligin Durumu Nasıldı?

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak toplam 18 puan topladı. Diğer yandan, Sipay Bodrum FK ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi ile yalnızca 11 puan elde etti.

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