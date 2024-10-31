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Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:08
Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Kulüpten yapılan bilgilendirmelere göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular, pas, şut ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Sivasspor, yarınki antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Maç Bilgileri

Net Global Sivasspor ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda gerçekleşecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

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