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Sivasspor, Charis Charisis ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı

Sivasspor, orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:50
Sivasspor, Charis Charisis ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı

Sivasspor, Charis Charisis ile Yeni Sözleşme İmzaladı

Net Global Sivasspor, 2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonunda kadroya katılan Yunan oyuncunun, hem sahadaki performansı hem de şehirle kurduğu güçlü bağlarla dikkat çektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in yaptığı görüşme neticesinde Charis Charisis ile 3 yıllık anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Charisis'in, Net Global Sivasspor'a önemli katkılar sağlamaya devam edeceği ifade edildi.

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