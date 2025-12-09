Sivasspor, Çorum FK hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Çorum FK maçına antrenmanla başladı

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında sahasında Çorum FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

Antrenman detayları

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip daha sonra pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve antrenmanı çift kale oyun ile tamamladı.

İlerleyen program ve maç bilgileri

Yiğidolar, Çorum FK maçının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. Özbelsan Sivasspor - Çorum FK karşılaşması, 13 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

TRENDYOL 1. LİG’İN 17. HAFTASINDA SAHASINDA ÇORUM FK’YI KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR, HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA BAŞLADI.