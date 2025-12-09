DOLAR
Sivasspor, Çorum FK hazırlıklarına başladı

Özbelsan Sivasspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Çorum FK maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Maç 13 Aralık Cumartesi 16.00’da.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 20:16
Sivasspor, Çorum FK hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Çorum FK maçına antrenmanla başladı

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında sahasında Çorum FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

Antrenman detayları

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip daha sonra pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve antrenmanı çift kale oyun ile tamamladı.

İlerleyen program ve maç bilgileri

Yiğidolar, Çorum FK maçının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. Özbelsan Sivasspor - Çorum FK karşılaşması, 13 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

