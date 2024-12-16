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Sivasspor'da Ömer Erdoğan Dönemi Başlıyor

Sivasspor, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ile anlaştı, imza töreni 19 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 20:30
Sivasspor'da Ömer Erdoğan Dönemi Başlıyor

Ömer Erdoğan, Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı," ifadelerine yer verildi.

Ömer Erdoğan, yeni görevine başlarken, Sivasspor camiasının kendisine destek olmasını ve başarılı bir dönem geçirmesini umuyor. Kulüp, ayrıca Erdoğan’a görevinde başarılar dileyerek, anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını temenni etti.

İmza Töreni 19 Aralık'ta!

Ömer Erdoğan için 19 Aralık Perşembe günü BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda görkemli bir imza töreni düzenleneceği bildirildi. Tüm taraftarların davetli olduğu bu tören, Sivasspor’un geleceği adına atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

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