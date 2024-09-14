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Sivasspor'da Rey Manaj Gaziantep FK Maçında Kadroya Alındı

Rey Manaj, Gaziantep FK ile oynanacak maçta kadroya dahil edildi. Sakat oyuncuların durumu da açıklandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:55
Sivasspor'da Rey Manaj Gaziantep FK Maçında Kadroya Alındı

Sivasspor'da Rey Manaj Gaziantep FK Maçında Kadroya Alındı

Net Global Sivasspor, bugün Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK maçının kadrosuna hastalığı geçiren golcü oyuncusu Rey Manaj'ı dahil etti.

Kulüpten Açıklama

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada; Rey Manaj’ın önceden hastalandığı, ancak sağlık ekibi tarafından tedavi edildiği ve bu nedenle maç kadrosuna alındığı belirtildi.

Diğer Oyuncuların Durumu

Açıklamada ayrıca, sakatlıktan yeni çıkan Queensy Menig ile antrenman ve maç eksiği bulunan Fode Koita'nın da kadroda yer alacağı kaydedildi.

Öte yandan, milli takımdan sakat dönen Emre Gökay ve Sinan Kaya'nın Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecekleri ifade edildi.

Sakatlıklar Devam Ediyor

Ayrıca, sakatlık yaşamaya devam eden Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Eymen Yurdcu, Erdem Güleç ve yurt dışında babasının rahatsızlığı nedeniyle bulunan Achilleas Poungouras'ın da maç kadrosunda yer almadığı açıklandı.

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