Sivasspor'dan Rey Manaj Açıklaması: Kasıt Yok

Sivasspor Kulübü'nden Rey Manaj ile İlgili Açıklama

Sivasspor Kulübü, Rey Manaj'ın Galatasaray ile oynanan maçta Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahaleye ilişkin açıklamada bulundu. Kulüp, bu hareketi tasvip etmediğini ancak kasıtlı bir zarar verme niyetinin olmadığını vurguladı.

Olayın Değerlendirilmesi

Kulübün yazılı açıklamasında, Rey Manaj'ın maçın son bölümünde Barış Alper Yılmaz'a gerçekleştirdiği müdahalenin dikkatli bir şekilde değerlendirildiğine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sportif davranışlar her zaman dikkatle incelenmelidir. Ancak bu tür olayların, oyuncular arasında kasıtlı bir zarar verme niyeti olarak yorumlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Sahada yaşanan aksiyonel durumlar, futbolun doğal bir parçasıdır ve anlık reflekslerden kaynaklanmaktadır."

Kulüpten Kınama ve Geçmiş Olsun Dilekleri

Sivasspor Kulübü, Rey Manaj'ı hedef alan hadsiz yorumları şiddetle kınadığını belirtirken, sporun temel değerlerini zedeleyen bu yaklaşımın Türk futboluna zarar verdiğini ifade etti. Kulüp, Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Galatasaray Spor Kulübü'ne de Avrupa Ligi'ndeki Malmö karşılaşmasında başarılar diledi.