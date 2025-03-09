Sivasspor'dan Rey Manaj ile İlgili Sağlık Durumu Açıklaması

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta sakatlanan oyuncusu Rey Manaj ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Maçın başlama düdüğünden yalnızca 3 dakika sonra rakip bir oyuncu ile çarpışma sonucu bilincini kaybeden Manaj, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır'' ifadesi yer aldı.

Ayrıca, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında kamuoyuna daha detaylı bilgilendirme yapılacağı belirtildi. Kulüp, Manaj'a geçmiş olsun dileklerini iletiştiklerini vurguladı.

İlginç bir şekilde, Manaj'ın sakatlığının ardından oyuna giren Simic de ilk yarıda benzer bir şekilde sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Bu durum, Göztepe maçı süresince yaşanan sağlık sorunlarının ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettikleri Göztepe maçının hemen başında sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncuları Rey Manaj'ın bilincinin hastanede açıldığını duyurdu.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettikleri Göztepe maçının hemen başında sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncuları Rey Manaj'ın bilincinin hastanede açıldığını duyurdu.