Sivasspor'dan Üzücü Haber: Alex Pritchard'ın Adalesinde Yırtık

Sivasspor'da Sakatlanma Şoku

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Net Global Sivasspor, İngiliz futbolcusu Alex Pritchard ile ilgili önemli bir sağlık durumu bildirdi. Kulüp, Pritchard'ın sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Maçta Yaşanan Talihsiz Olay

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde, pazar günü sahamızda Atakaş Hatayspor ile oynadığımız karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Alex Pritchard'a yapılan MR görüntülemesi sonucunda, sağ arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Tedavi Süreci Başladı

Açıklamanın devamında, Pritchard'ın tedavi sürecinin sağlık ekibi tarafından başlatıldığı belirtildi. Oyuncunun durumu ile ilgili detaylar, ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.