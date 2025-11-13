Sivasspor, Esenler Erokspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 14. haftasında Esenler Erokspor maçına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:16
Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçı için kulüp tesislerinde sürdürdüğü hazırlıklarını yoğun antrenmanla devam ettirdi.

Antrenman Detayları

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve antrenmanı dar alan oyunu ile tamamladı.

Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Maç Bilgileri

Esenler Erokspor - Sivasspor karşılaşması 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak.

