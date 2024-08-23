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Sivasspor, Eyüpspor Maçına Hazır

Sivasspor, Eyüpspor ile oynayacağı maçı için hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 21:45
Sivasspor, Eyüpspor Maçına Hazır

Sivasspor, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Süreci

Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Takım, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalara odaklandı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girdi. Kırmızı-beyazlı ekip, bu önemli karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Maç Bilgileri

Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile yarın saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Maçta hakem Zorbay Küçük görev alacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Manaj da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Manaj da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Manaj da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Manaj da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Manaj da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Manaj da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Manaj da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Manaj da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Manaj da katıldı.

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