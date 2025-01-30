Sivasspor, Eyüpspor Maçına Hazır: Antrenmanlar Tamamlandı

Sivasspor, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Sivasspor kafilesi, >bugün İstanbul'a giderek kampa girecek. İkas Eyüpspor ile Net Global Sivasspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Bu heyecan dolu maçın hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Charilaos Charisis de katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Charilaos Charisis de katıldı.