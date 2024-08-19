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Sivasspor, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarına Hız Verdi

Sivasspor, Eyüpspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni transfer de takıma katıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 21:43
Sivasspor, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarına Hız Verdi

Sivasspor, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarına Hız Verdi

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Kulüpten yapılan açıklamalara göre, antrenman, kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın Detayları

Kırmızı-beyazlı ekip, ısınmanın ardından sürat koşuları ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, yarı sahada yapılan maçla sona erdi. Ayrıca, Bellona Kayserispor maçında 90 dakika mücadele eden futbolcular ise yenilenme çalışmaları yaptı.

Yeni Transfer Takıma Katıldı

Öte yandan, yeni transfer Keita Balde de takımla birlikte antrenmanlara başladı. Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Maç Bilgileri

Sivasspor ile Eyüpspor, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni transfer Keita Balde de takımla çalışmalara başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni transfer Keita Balde de takımla çalışmalara başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni transfer Keita Balde de takımla çalışmalara başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni transfer Keita Balde de takımla çalışmalara başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni transfer Keita Balde de takımla çalışmalara başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni transfer Keita Balde de takımla çalışmalara başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni transfer Keita Balde de takımla çalışmalara başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni transfer Keita Balde de takımla çalışmalara başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni transfer Keita Balde de takımla çalışmalara başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni transfer Keita Balde de takımla çalışmalara başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni transfer Keita Balde de takımla çalışmalara başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni transfer Keita Balde de takımla çalışmalara başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni transfer Keita Balde de takımla çalışmalara başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni transfer Keita Balde de takımla çalışmalara başladı.

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