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Sivasspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Sivasspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:09
Sivasspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in on ikinci haftasında, 10 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile gerçekleştireceği deplasman maçının hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan duyuruya göre, antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde düzenlendi. Antrenmanın ilk kısmı ısınma hareketleri ile başladı.

Minyatür Kale Maç ve Taktik Çalışmaları

İlk aşamanın ardından, kırmızı beyazlı takım minyatür kale maç gerçekleştirirken, son bölümde ise taktiksel programlarını uyguladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

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