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Sivasspor, Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul'a Hareket Etti

Sivasspor, Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'da kampa girdi ve kadrosunu belirledi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 12:53
Sivasspor, Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul'a Hareket Etti

Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere İstanbul'a gitti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde toplam 21 futbolcu yer alıyor.

Kafile İstanbul'da Kampa Girdi

Sivasspor'un futbolcuları, İstanbul'daki kamp yapacakları otele geçerek, maç saatini beklemeye başladılar. Takım, karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadroda Öne Çıkan İsimler

Kafilede bulunan futbolcular arasında Djordje Nikolic, Ali Şaşal Vural, Uros Radakovic, Noah Sonko Sundberg, Samba Camara, Achilleas Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Murat Paluli, Charis Charisis, Samuel Moutoussamy, Jan Bieganski, Oğuzhan Aksoy, Yılmaz Cin, Azizbek Turgunboev, Emrah Başsan, Queensy Menig, Bekir Turaç Böke, Garry Rodrigues, Keita Balde, ve Fode Koita yer alıyor.

Maç Bilgileri

Sivasspor, Fenerbahçe ile yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki ekip, önemli bir maç için hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Sivasspor'un kafilesinde Noah Sonko da yer aldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Sivasspor'un kafilesinde Noah Sonko da yer aldı.

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