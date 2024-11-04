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Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Fenerbahçe ile yapacağı maç için hazırlıklarına başladı. Oyuncular ve teknik ekipten açıklamalar.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 14:54
Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Fenerbahçe Mesaisine Başladı

Trendyon Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, maç hazırlıkları için start verdi.

Çalışmalar Cumhuriyet Üniversitesinde

Hazırlıklar, Cumhuriyet Üniversitesi'ne ait futbol sahasında, teknik direktör Bülent Uygun gözetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, dar alanda pas çalışmalarıyla devam eden kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Noah Sonko Sundberg'den Açıklamalar

Orta saha oyuncusu Noah Sonko Sundberg, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 11. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendikleri maçta attığı goller için mutlu olduğunu belirtti. İkinci yarıda sergiledikleri oyunla galibiyeti hak ettiklerini ifade etti.

Sonko, Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili ise, "Bu çok önemli bir maç. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir hocaları, iyi bir takımları var. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, deplasmandan iyi bir sonuç ile dönmeye çalışacağız," dedi. Frikik golü hakkında ise herhangi özel bir çalışma yapmadığını, tamamen odaklanmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Teknik Direktör Uygun'dan Teşekkür

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, antrenman sahasını kendilerine açan Cumhuriyet Üniversitesi yönetimine teşekkür etti. Uygun, Sivasspor ve üniversitenin, şehrin en değerli iki markası olduğuna dikkat çekti.

Bu işbirliği ile bilimsel çalışmalar yapmak, antrenman bilimi üzerine çalışmalar yapmak ve öğrencilere staj imkanları sağlamak gibi hedefler belirlediklerini vurguladı.

Rektör Şengönül'den Destek

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, bu birliktelikten daha fazla değer elde etmeyi amaçladıklarını belirtirken, bu tür faaliyetlere devam edeceklerini söyledi. Antrenmanı bir grup üniversite öğrencisi de ilgiyle izledi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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