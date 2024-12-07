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Sivasspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor: Süper Lig Mücadelesi Yarın!

Sivasspor, Süper Lig'de Galatasaray ile yarın sahasında karşılaşacak. Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 09:31
Sivasspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor: Süper Lig Mücadelesi Yarın!

Sivasspor, Galatasaray ile Süper Lig'de Karşılaşacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da Galatasaray'ı konuk edecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı, deneyimli hakem Turgut Doman yönetecek.

Sivasspor'un Hazırlıkları Tamamlandı

İlk 14 hafta sonunda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı için son hazırlıklarını yapacak ve ardından kulüp tesislerinde kampa girecek.

Galatasaray'ın Durumu

Ligin lideri Galatasaray, bu sezon oynadığı 13 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik ile 35 puan elde etti. Sivas temsilcisi için zorlu bir mücadele olacak.

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