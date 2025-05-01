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Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Galatasaray maçına yönelik hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Takım, antrenmanlara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 14:36
Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Isınmanın ardından takım, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi ve dar alan oyunu oynayarak takım uyumunu güçlendirdi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Sivasspor, yarın İstanbul'a giderek burada yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kilis Elbeyli Ortaokulu Öğrencileri Kulübü Ziyaret Etti

Öte yandan, Türkiye Hentbol Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Hentbol Yarı Final Müsabakaları için gelen Kilis Elbeyli Ortaokulu öğrencileri, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler, futbolcularla tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu, ayrıca fotoğraf çektirdi.

Sivasspor ile Galatasaray, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta karşılaşacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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