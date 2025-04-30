Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Kulübün yapmış olduğu açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devamında pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Bu sırada, Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri de antrenmanı izleyerek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sivasspor, hazırlıklarını yarın da sürdürecek. Takım, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Rams Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.