Sivasspor, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Sivasspor, Gaziantep FK ile Deplasmanda Mücadele Edecek

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gaziantep FK ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Maç, Gaziantep Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek.

Hazırlıklar Tamamlanıyor

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşma öncesi son antrenmanını Gaziantep’te gerçekleştirecek. Takımda, sakatlıkları bulunan Samba Camara, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Lig Performansı

Sivasspor, ligin geride kalan aşamasında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile toplamda 23 puan topladı. Takım, bu mücadelede galip gelerek puan sıralamasında kendine yeni bir ivme kazandırmak istiyor.