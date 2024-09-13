Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Sivasspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maça hazırlandı. Teknik direktör Bülent Uygun liderliğinde son antrenman yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 18:27
Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, önemli pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyeleri, antrenmanın bir bölümünü izleyerek oyunculara destek verdi. Maç öncesi son hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Maç Bilgileri

Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK, yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Taraftarlar bu önemli maça oldukça ilgi gösteriyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

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