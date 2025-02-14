Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başladı.

İdman, 5'e 2 pas çalışması ile devam edip, taktik çalışmalarla sona erdi. Hazırlık dönemini geride bırakan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor, yarın saat 13.30'da Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Manaj da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Manaj da katıldı.