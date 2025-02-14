DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Sivasspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:57
Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başladı.

İdman, 5'e 2 pas çalışması ile devam edip, taktik çalışmalarla sona erdi. Hazırlık dönemini geride bırakan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor, yarın saat 13.30'da Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Manaj da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Manaj da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA Dünya Sıralamasında 17. Sırayı Korudu
2
Kocaeli'de Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası 3. Yarışları Tamamlandı
3
Trabzonspor'un Rakibi Atalanta, UEFA Gençlik Ligi İkinci Tura Yükseldi
4
Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'yi Anmak İçin Tişörtle Sahaya Çıkacak
5
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 Yıllık Stratejik Yol Haritası Hazırlandı
6
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Yapay Zeka Vurgusu: 'Bilimi Aktif Kullanmak İstiyoruz'
7
Ata Zorlu, Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek