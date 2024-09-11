Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Gaziantep FK Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun'un liderliğindeki antrenman seansında kırmızı-beyazlı futbolcular hız koşularının ardından gol vuruşu ve taktik ağırlıklı çalışmalara katıldı.

Antrenman Detayları

Sivasspor, yarın gazetecilere ve taraftarlara kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçı için son hazırlıklarını tamamlayacak. İç saha ekibi, bu kritik karşılaşmayı BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynayacak.

Maç Bilgileri:

Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK'nın karşılaşması, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.