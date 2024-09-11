DOLAR
33,98 0,14%
EURO
37,5 -0,03%
ALTIN
2.745,66 0,26%
BITCOIN
1.964.970,47 -0,28%

Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maç için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:34
Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Gaziantep FK Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun'un liderliğindeki antrenman seansında kırmızı-beyazlı futbolcular hız koşularının ardından gol vuruşu ve taktik ağırlıklı çalışmalara katıldı.

Antrenman Detayları

Sivasspor, yarın gazetecilere ve taraftarlara kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçı için son hazırlıklarını tamamlayacak. İç saha ekibi, bu kritik karşılaşmayı BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynayacak.

Maç Bilgileri:

Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK'nın karşılaşması, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko Hazırlık Maçında Bahçeşehir Kolejini Mağlup Etti
2
Galatasaray Petrol Ofisi'nden Tarihi Başlangıç: 11-0
3
Galatasaray Daikin Balkan Kupası'nda İkinci Galibiyetini Elde Etti
4
Galatasaray'dan Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklar
5
Gaziantep FK, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
6
Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
7
Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor