Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor’un Gaziantep FK Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için antrenmanlarına tam gaz devam ediyor.

Teknik Direktör Bülent Uygun Yönetiminde Çalışmalar

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik hücum varyasyonları üzerinde durduktan sonra çift kale maç yaptı.

Milli Takım Kampından Dönüş

Ülkelerinin milli takım kampından dönen oyuncular Azizbek Turgunboev, Emirhan Başyiğit ve Samuel Moutoussamy kırmızı-beyazlı takımla birlikte çalışmalara başladı.

Son Hazırlıklar ve Maç Detayları

Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı olarak bir antrenman yaparak Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak. İki ekip arasındaki bu önemli karşılaşma, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda 14 Eylül Cumartesi günü, saat 17.00'de başlayacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.