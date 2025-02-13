Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenman, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Günün ilk bölümünde dinamik ısınma hareketleri gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Takım, antrenmanı bir taktik maç ile tamamladı.

Sivasspor, bugün Gaziantep'e hareket edecek ve yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Maç Bilgileri

Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Efkan Bekiroğlu da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Efkan Bekiroğlu da katıldı.