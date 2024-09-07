Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Gaziantep FK Karşılaşmasına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, oyun oynayarak geçiş organizasyonları üzerinde çalıştı ve çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın da hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.