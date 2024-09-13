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Sivasspor, Gaziantep FK'yı Ağırlayacak

Sivasspor, Süper Lig 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Maç detayları ve takım durumu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:03
Sivasspor, Gaziantep FK'yı Ağırlayacak

Sivasspor, Gaziantep FK ile Karşılaşacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Maç, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.

Maçın Detayları

Karşılaşmayı, ulusal hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Lig Durumu

Sivasspor, ligde geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplamda 4 puan elde etti. Kırmızı-beyazlı takım, Gaziantep karşısında önemli bir mücadele ortaya koymayı amaçlıyor.

Sakatlık Durumu

Maç öncesinde Sivasspor'da, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş'un sakatlıkları bulunuyor. Bu durum, takımın kadro derinliği ve stratejisi üzerinde etkili olabilir.

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