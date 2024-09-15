Sivasspor, Gaziantep FK'yi Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Sivasspor, Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 12:48
Sivasspor, Gaziantep FK'yi Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Sivasspor, İkinci Galibiyetini Elde Etti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup ederek, ligdeki iki maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

Sezon Başlangıcı ve İlk Galibiyet

Kırmızı-beyazlı ekip, lige Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak başlamış, ardından 2. haftada Bellona Kayserispor karşısında 2-1'lik skorla ilk galibiyetini almıştı. Ancak 3. ve 4. haftalarda sırasıyla Eyüpspor ve Beşiktaş’a mağlup olarak 2 maç kaybetmişti.

Son Maçta Eğlenceli Bir Karşılaşma

Dün oynanan mücadelede ses getiren anlar yaşandı. Sivasspor, Gaziantep FK karşısında önde giden bir performans sergileyerek maçı 3-2'lik galibiyetle tamamladı.

Puan Durumu

Geride kalan 5 hafta sonunda Sivasspor, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplamda 7 puan topladı. Bu süreçte 5 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

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