Sivasspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Göztepe ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda pas çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 17:56
Sivasspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından kırmızı-beyazlı ekip, pas çalışmaları yaparak yarı saha maçla idmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ise takımdan ayrı koşu yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maç için son hazırlıklarını gerçekleştirecek.

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