Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazır

Sivasspor, Hatayspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:41
Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazır

Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün yaptığı açıklamalara göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mersin'de ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 2 pas çalışması ile devam ederek, taktik çalışmalarla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Atakaş Hatayspor ile Net Global Sivasspor, yarın saat 16.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Efkan Bekiroğlu da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Efkan Bekiroğlu da katıldı.

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