Sivasspor Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşma için hazırlıklarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde yoğun bir antrenman programı uyguluyor.

Bugünkü Antrenman Ayrıntıları

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aerobik koşusu ile başladı. Daha sonra futbolcular, 5'e 5 turnuva düzenleyerek koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı.

Dayanıklılık ve Çift Kale Maç

Futbolcular, antrenmanın ilerleyen dakikalarında dayanıklılık çalışmaları yaparak fiziksel formlarını artırdı. Antrenman, üç grup halinde yarı saha çift kale maçı ile sona erdi.

Gelecek Antrenmanlar

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçına olan hazırlıklarını sürdürecek. Taraftarlar, takımın başarılı bir performans sergilemesi için sabırsızlanıyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.