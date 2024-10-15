Sivasspor, Hatayspor Maçına Hedef Odakladı

Sivasspor, Hatayspor’a Karşı Üç Puan Peşinde

Teknik direktör Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacakları maçı kazanma hedeflerini dile getirdi. Uygun, “Bu maçı seyircimizin desteğiyle kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanan taraf oluruz.” şeklinde konuştu.

Bülent Uygun'dan Değerlendirme

Uygun, takımın son iki haftadaki performansını değerlendirerek, “Bazı bölgelerde iyi oynadık ama istediğimiz sonuçları alamadık. Çok daha iyi yerlere gelmemiz mümkünken bulunduğumuz durumun kötü olmadığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay’a Saygı

Hatayspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay hakkında da konuşan Uygun, “Rıza hoca Sivasspor’a büyük hizmetler yapmış bir isim. Hatay, tarihin en büyük depremlerinden birini yaşamış bir şehir, bu yüzden Hatayspor’u evimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz.” dedi.

Takım Hazırlıkları Devam Ediyor

Sivasspor, 20 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Bülent Uygun eşliğinde, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından top kapma ile pas çalışmalarıyla devam etti. Takım, çift kale maçla idmanı tamamladı. Uygun, yarın yapacakları antrenmanla maç hazırlıklarını sürdüreceklerini belirtti.

Uygun, bazı oyuncularının sakatlıkları nedeniyle eksikliği hissettiklerini vurguladı ve “Ancak seyircimizin desteğiyle bu maçı kazanmayı hedefliyoruz.” diyerek umutlarını dile getirdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.