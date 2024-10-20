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Sivasspor, Hatayspor'u 3-2 Yenerek Moral Buldu

Bülent Uygun, Hatayspor galibiyetini oğlu için armağan etti. Taraftarlara teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:31
Sivasspor, Hatayspor'u 3-2 Yenerek Moral Buldu

Sivasspor'dan Heyecan Verici Bir Zafer

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, Net Global Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun, galibiyetin ekibi için önemli bir moral kaynağı olduğuna vurgu yaptı.

Galibiyetin Anlamı

Uygun, düzenlediği basın toplantısında, "Hatayspor gibi iyi bir takımı yenmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz," diyerek hislerini dile getirdi. Ayrıca, takımın son dönemlerde zor süreçlerden geçtiğini belirtti.

Özel Bir Armağan

Teknik direktör Uygun, karşılaşmanın özel bir anlamı olduğunu vurguladı. Oğlu Emir Haktan Uygun'un doğum günü vesilesiyle galibiyeti ona armağan ettiğini ifade etti. "Taraftarımıza teşekkür ediyorum, gelerek bizleri desteklediler," diyerek, destekleri için teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenen Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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