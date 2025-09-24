Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı: Adana Demirspor Maçı Yarın 17.00'de

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 7. hafta maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı; Adana Demirspor karşılaşması yarın 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:31
Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı: Adana Demirspor Maçı Yarın 17.00'de

Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde futbolcular taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Maç Detayı

Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor, yarın saat 17.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın...

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Fatih Karagümrük Deplasmanına Hazırlanıyor
2
Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü 1-1 Berabere
3
Türkiye Petank Şampiyonası Muğla Ula'da Başladı — 478 Sporcu Yarışıyor
4
Barış Alper Yılmaz Skechers Futbol Koleksiyonunu Tanıttı
5
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Kayserispor'u Geride Bıraktı
6
Amed Sportif Faaliyetler, SMS Grup Sarıyer Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
7
Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz EHF Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası