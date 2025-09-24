Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı: Adana Demirspor Maçı Yarın 17.00'de

Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde futbolcular taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Maç Detayı

Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor, yarın saat 17.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

