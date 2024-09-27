Sivasspor, Kadın Tribününe Şehit Polis Şeyda Yılmaz Adını Verdi

Sivasspor'dan Anlamlı Karar

Sivasspor, İstanbul Ümraniye'de şehit düşen 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adını, BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki kadın tribününe verdi. Bu anlamlı karar, kulübün şehitlere olan saygısını ve minnetini gösteriyor.

Kulüpten Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını veren şehitlerimizi asla unutmuyoruz" ifadeleri yer aldı. Kulübün yönetimi, bu adımın millet ve kulüp arasındaki bağın bir simgesi olduğunu belirtti.

Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Hatırası

Açıklamada, "BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki kadın tribünümüzün ismini 'Şehit Polis Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü' olarak değiştirdik. Sivas'ımızın ilk kadın şehidinin adının burada yaşatılacak olması, hem kulübümüz hem de taraftarlarımız için büyük bir onur kaynağıdır" denildi.

Şeyda Yılmaz'ın kahramanlığı, taraftarlar ve kulüp için daima anılacak, hatırası binlerce insan tarafından yaşatılacaktır. Net Global Sivasspor ailesi olarak, başta Yılmaz'ın ailesi olmak üzere, tüm emniyet teşkilatına başsağlığı ve Yılmaz'a rahmet diliyoruz. Bu anlamlı tribün, onun anısını gururla yaşatacak.