Sivasspor, Kasımpaşa ile Zorlu Mücadeleye Çıkıyor

Sivasspor, Kasımpaşa ile Karşılaşacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Maç, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Hakem Burak Pakkan Maçın Başında

Karşılaşmayı ünlü hakem Burak Pakkan yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekip, bu zorlu maç öncesinde bugün antrenman yaparak hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sakatlıklar ve Puan Durumu

Sivasspor'da Rey Manaj'ın sakatlığı bulunuyor. Takım, ligde geride kalan bölümü 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile tamamlayarak toplam 17 puan topladı. Öte yandan, Kasımpaşa'nın performansı ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi ile 14 puan şeklinde.

Futbolseverler, bu mücadelede takımının neler yapacağını merakla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.