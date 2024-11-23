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Sivasspor, Kasımpaşa ile Zorlu Mücadeleye Çıkıyor

Sivasspor, yarın Kasımpaşa'yı ağırlayarak Süper Lig'de 13. haftayı geçirecek. Maç saat 13.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 09:27
Sivasspor, Kasımpaşa ile Zorlu Mücadeleye Çıkıyor

Sivasspor, Kasımpaşa ile Karşılaşacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Maç, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Hakem Burak Pakkan Maçın Başında

Karşılaşmayı ünlü hakem Burak Pakkan yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekip, bu zorlu maç öncesinde bugün antrenman yaparak hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sakatlıklar ve Puan Durumu

Sivasspor'da Rey Manaj'ın sakatlığı bulunuyor. Takım, ligde geride kalan bölümü 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile tamamlayarak toplam 17 puan topladı. Öte yandan, Kasımpaşa'nın performansı ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi ile 14 puan şeklinde.

Futbolseverler, bu mücadelede takımının neler yapacağını merakla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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