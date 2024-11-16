DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.119.232,12 0,78%

Sivasspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Kasımpaşa ile yapacağı maç için yoğun bir hazırlık sürecine girdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 18:14
Sivasspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maça odaklanarak hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk antrenmanında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Sporcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise ısınma hareketleriyle başladı.

Isınmanın ardından, çabukluk ve hedefsiz oyun oynayarak kondisyonlarını artıran Sivasspor, günün sonunda minyatür kale maç ve yarı saha çift kale maç yaptı. Bu yoğun hazırlık süreci, oyuncuların maç öncesi motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını devam ettirecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Büyükşehir Belediyespor Deplasmanda Galip: 3-2
2
Sivasspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Köyceğiz Belediyespor, Güneysuspor'u Deplasmanda Yendi
4
Karşıyaka, Yalovaspor'u Farklı Geçti: 104-81
5
Antalya'da Billie Jean King ve Davis Cup Junior Finalleri Tamamlandı
6
Eski Basketbolcu Tahir Benli Hayatını Kaybetti
7
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu'ndan Açıklamalar: 'Hakem Hataları Yaşadık'

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!