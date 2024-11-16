Sivasspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maça odaklanarak hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk antrenmanında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Sporcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise ısınma hareketleriyle başladı.

Isınmanın ardından, çabukluk ve hedefsiz oyun oynayarak kondisyonlarını artıran Sivasspor, günün sonunda minyatür kale maç ve yarı saha çift kale maç yaptı. Bu yoğun hazırlık süreci, oyuncuların maç öncesi motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını devam ettirecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.