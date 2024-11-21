Sivasspor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettiriyor. Kulüpten yapılan açıklamada, takımın teknik direktörü Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında koordinasyon ve ısınma hareketleri yapıldığı belirtildi.

Antrenman Detayları

Isınma hareketlerinin ardından takım, hücum ve savunma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, sonunda yapılan taktik maçla sonlandırıldı. Ülkelerinin milli takım kampından dönen Emirhan Başyiğit, Samuel Moutoussamy, Jan Bieganski ve Azizbek Turgunboev da antrenmanlara katıldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla bu hazırlıklara devam etmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.