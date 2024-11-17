Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazırlıklarını sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile gerçekleştireceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman sırasında kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor, Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşma öncesindeki hazırlıklarına yarın devam edecek.

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