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Sivasspor, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar Bülent Uygun yönetiminde yapılıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:28
Sivasspor, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kırmızı-beyazlı ekip yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarınki idmanla bu önemli müsabakanın hazırlıklarını sürdürecek.

Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma 24 Kasım Pazar günü saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda gerçekleşecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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