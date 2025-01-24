Sivasspor, Kayserispor ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

Sivasspor, Kayserispor'u Ağırlıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Maç, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Burak Pakkan tarafından yönetilecek.

Hazırlıklar Tamamlanıyor

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

Sakat ve Cezalı Oyuncular

Sivasspor'da, sakatlıkları bulunan Efkan Bekiroğlu, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara ile sarı kart cezalısı Fode Koita bu kritik maçta forma giyemeyecek.

Ligdeki Durum

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle toplamda 20 puan topladı. Taraftarlar, takımın bu maçı kazanarak puanını artırmasını bekliyor.