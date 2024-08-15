Sivasspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı deplasman karşılaşması öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Takım, Bellona Kayserispor ile 17 Ağustos Cumartesi günü yapılacak maç için son rötuşları yapıyor.

Antrenmanlar Kapalı Alanlarda Gerçekleşti

Sivas temsilcisi, tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı basın ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı futbolcuların bu antrenmanda özellikle taktik çalışmalar üzerine yoğunlaştığı belirtildi.

Son Hazırlıklar Yarın Tamamlanacak

Sivasspor, Kayserispor ile oynayacağı bu önemli karşılaşma öncesi son hazırlıklarını yarın tamamlayacak. Taraftarlar, takımlarının galibiyet için mücadele edeceği bu virajda büyük heyecan içerisinde.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, 17 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.