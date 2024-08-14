Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Kayserispor ile Karşılaşmaya Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın çalışmalarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Takım, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma koşusuyla programa başladı. Ardından, koordinasyon, kondisyon çalışmaları ve 5’e 2 pas idmanları yapıldı. Antrenman, yarı saha çift kale maçı ile sonlandırıldı.

Maç Tarihi ve Saati

Sivasspor, yarınki antrenmanıyla Bellona Kayserispor ile karşılaşma hazırlıklarına devam edecek. Bu önemli mücadele, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.