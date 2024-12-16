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Sivasspor, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, 18 Aralık'ta Keçiörengücü ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 19:45
Sivasspor, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Kulüp, bu önemli mücadele için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanın kulüp tesislerinde gerçekleştiği bilgisi verildi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından çift kale maçla tamamlandı. Bu çalışmalar, oyuncuların fiziksel ve mental olarak maça hazırlanmasını sağlıyor.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını noktalayarak Ankara'ya hareket edecek. Müsabaka 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te Aktepe Stadı'nda gerçekleşecek.

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ankara...

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ankara...

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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