Sivasspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, kulüp tesislerinde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Günün antrenmanı, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından, pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik program ile idmanı sonlandırdı.

Konya Yolculuğu

Sivasspor, bugün Konya'ya seyahat edecek ve yarın gerçekleştireceği antrenmanla maça hazırlıklarını tamamlayacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam etti.