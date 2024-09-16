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Sivasspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Sivasspor, Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Antrenman detayları ve yeni transfer hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 19:18
Sivasspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Sivasspor Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklara erken başladı.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayarak koşu ve pas çalışmaları ile devam etti. İdman, yarı saha maçıyla sona erdi.

Başkan Eken'den Ziyaret

Aynı zamanda Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken de antrenmanı ziyaret ederek oyuncularla bir araya geldi. Antrenmana yeni transfer Garry Rodrigues'in de katılması dikkat çekti.

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