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Sivasspor, Konyaspor Maçına Çıkıyor

Sivasspor, Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak. Maçın detayları ve takım durumu burada.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:59
Sivasspor, Konyaspor Maçına Çıkıyor

Sivasspor, Konyaspor Deplasmanına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 17.00'de başlayacak. Müsabakayı, deneyimli hakem Yasin Kol yönetecek.

Son Hazırlıklar Tamamlandı

Sivasspor, bugün Konya'da yapacağı antrenmanla, Konyaspor karşılaşması için son hazırlıklarını gerçekleştirecek.

Ligdeki Performans

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplamda 7 puan topladı.

Sakat ve Cezalı Oyuncular

TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde Sivasspor'un kadrosunda bazı eksikler mevcut. Takım, Rey Manaj, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş'un sakatlıkları nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Ayrıca, Keita Balde ise kart cezası nedeniyle sahada olamayacak.

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